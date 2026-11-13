Panipat News: सड़क पार कर रहे सातवीं के छात्र को कार ने रौंदा

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गांव ब्राह्मण माजरा निवासी जयदेव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा बिट्टू (13) गांव के ही सरकारी स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ता था। वह वीरवार की दोपहर करीब 12:45 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद पैदल अपने घर लौट रहा था। वह गांव के पास सड़क पार कर रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार कार चालक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से भाग निकला। बिट्टू ने बताया कि पड़ोसी से दुर्घटना की जानकारी मिलने पर वे मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल जयदेव को एक राहगीर की मदद से तुरंत एनसी मेडिकल कॉलेज इसराना में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रोहतक भेज दिया। जयदेव ने रोहतक में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। थाना इसराना प्रभारी हरिराम ने बताया कि मृतक के पिता बिट्टू की शिकायत के आधार पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

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इसराना। ब्राह्मण माजरा गांव में एक तेज रफ्तार कार चालक ने सड़क पार करते समय सातवीं कक्षा के छात्र को रौंद दिया। उसकी पीजीआई रोहतक में उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कार सहित मौके से भाग गया। थाना इसराना पुलिस ने छात्र के पिता की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।