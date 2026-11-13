Panipat News: नगर निगम तीनों बड़े घाटों पर लगाएगा एलईडी स्क्रीन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:03 PM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:03 PM IST
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पानीपत। नगर निगम तीन बड़े छठ घाटों पर एक-एक एलईडी स्क्रीन लगाएगा। लोग इन पर पूजा अर्चना कर सकेंगे। इसके साथ फ्लड लाइट लगाई जाएंगी। घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे।
मेयर कोमल सैनी ने इसके लिए शुक्रवार को छठ घाटों का अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया। उन्होंने पूर्वांचल समिति के पदाधिकारियों से बात की और संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि व्रतियों की सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं।
निरीक्षण के दौरान मेयर ने घाटों व आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाने, सुबह-शाम पर्याप्त रोशनी के लिए स्ट्रीट व फ्लड लाइट लगाने, अस्थायी सार्वजनिक शौचालय बनवाने और आवश्यक सूचनाओं के प्रसारण के लिए एलईडी स्क्रीन स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल समाज ने अपनी मेहनत से शहर के विकास में अहम योगदान दिया है। ऐसे में छठ व्रतियों की आस्था और परंपराओं का सम्मान करना निगम की प्राथमिकता है।
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मेयर कोमल सैनी ने इसके लिए शुक्रवार को छठ घाटों का अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया। उन्होंने पूर्वांचल समिति के पदाधिकारियों से बात की और संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि व्रतियों की सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं।
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निरीक्षण के दौरान मेयर ने घाटों व आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाने, सुबह-शाम पर्याप्त रोशनी के लिए स्ट्रीट व फ्लड लाइट लगाने, अस्थायी सार्वजनिक शौचालय बनवाने और आवश्यक सूचनाओं के प्रसारण के लिए एलईडी स्क्रीन स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल समाज ने अपनी मेहनत से शहर के विकास में अहम योगदान दिया है। ऐसे में छठ व्रतियों की आस्था और परंपराओं का सम्मान करना निगम की प्राथमिकता है।
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