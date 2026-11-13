Panipat News: नगर निगम तीनों बड़े घाटों पर लगाएगा एलईडी स्क्रीन

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मेयर कोमल सैनी ने इसके लिए शुक्रवार को छठ घाटों का अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया। उन्होंने पूर्वांचल समिति के पदाधिकारियों से बात की और संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि व्रतियों की सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं।निरीक्षण के दौरान मेयर ने घाटों व आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाने, सुबह-शाम पर्याप्त रोशनी के लिए स्ट्रीट व फ्लड लाइट लगाने, अस्थायी सार्वजनिक शौचालय बनवाने और आवश्यक सूचनाओं के प्रसारण के लिए एलईडी स्क्रीन स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल समाज ने अपनी मेहनत से शहर के विकास में अहम योगदान दिया है। ऐसे में छठ व्रतियों की आस्था और परंपराओं का सम्मान करना निगम की प्राथमिकता है।