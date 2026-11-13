Panipat News: प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव की मांग तेज, सौंपा ज्ञापन

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उन्होंने कहा कि वर्ष 1996 में तत्कालीन सरकार द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव बंद कर दिए गए थे। इनसो के लंबे संघर्ष के बाद 2018 में चुनाव बहाल तो हुए, लेकिन अप्रत्यक्ष प्रणाली के कारण विद्यार्थियों को सीधा मतदान करने का अधिकार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती और भविष्य का नेतृत्व तैयार करने के लिए प्रत्यक्ष चुनाव बेहद जरूरी हैं। इससे ग्रामीण और साधारण परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने व नेतृत्व करने का मंच मिलेगा।बलराज देशवाल ने बताया कि पानीपत के कॉलेजों में विशेष संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले एसडी पीजी कॉलेज में ज्ञापन सौंपा जा चुका है और आगामी दिनों में आर्य पीजी कॉलेज सहित अन्य संस्थानों में भी विद्यार्थियों को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यार्थियों की आवाज उठाने पर प्रशासन ने दबाव बनाने की कोशिश की और मुख्यमंत्री के पानीपत दौरे से पहले छात्र नेताओं को दो बार नजरबंद भी किया गया। इनसो ने सरकार से इसी वर्ष प्रत्यक्ष चुनाव करवाने की मांग की है। इस अवसर पर दीपक शर्मा, अजय, पंकज शर्मा, टीपू खर्ब और अंकित जागलान मौजूद रहे।