Panipat News: लोकायुक्त के आदेश पर 32 मकान मालिकों को नोटिस, मुनादी के बाद खुद अतिक्रमण हटाने लगे लोग

विज्ञापन



आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना और सरकारी भूमि पर कब्जा करना पूरी तरह अवैध है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि, निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण न हटाने वाले मकान मालिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और अवैध ढांचों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ईओ इंद्रवेश गुलिया ने बताया कि निर्माणों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन

आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना और सरकारी भूमि पर कब्जा करना पूरी तरह अवैध है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि, निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण न हटाने वाले मकान मालिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और अवैध ढांचों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ईओ इंद्रवेश गुलिया ने बताया कि निर्माणों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पानीपत। हाउसिंग बोर्ड ने सेक्टर-11 और साईं बाबा चौक क्षेत्र में आवासीय मकानों में अवैध रूप से संचालित की जा रही दुकानों तथा सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। लोकायुक्त के सख्त आदेशों के बाद विभाग द्वारा 32 मकान मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस के बाद क्षेत्र में मुनादी कराई गई। मुनादी के प्रभाव से कार्रवाई के डर से कई स्थानीय निवासियों और मकान मालिकों ने दुकानों के सामने किए गए अवैध निर्माण और कब्जों को स्वेच्छा से हटाना शुरू कर दिया है। बुधवार को कई मकानों के बाहर लोगों को दीवारें तोड़ते और हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट) तथा सड़क किनारे की भूमि से कब्जा हटाते देखा गया।