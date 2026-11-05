Panipat News: हर महीने 4.50 करोड़ खर्च के बाद भी सफाई नहीं

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पानीपत। दिवाली नजदीक आते ही शहर में घरों और दुकानों की सफाई तेज हो गई है। इससे रोजाना निकलने वाले कूड़े की मात्रा 350 टन से बढ़कर करीब 450 टन तक पहुंच गई है, लेकिन नगर निगम और कूड़ा उठान करने वाली एजेंसियों की व्यवस्था इस बढ़े हुए बोझ के अनुरूप नहीं बदली है।शहर की सफाई और डोर-टू-डोर कूड़ा उठान के बड़े-बड़े दावों के बीच गलियों और मुख्य मार्गों पर कचरा जमा हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि सफाई व्यवस्था पर हर महीने करीब 4.50 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद लोगों को नियमित कूड़ा उठान की सुविधा नहीं मिल रही है।नगर निगम ने शहर में सफाई और डोर-टू-डोर कूड़ा उठान के लिए पीसीसी, पूजा एजेंसी और जेबीएम जैसी कंपनियों को ठेका दिया हुआ है। वर्तमान में डोर-टू-डोर कूड़ा उठान के लिए 107 गाड़ियां चल रही हैं।दिवाली के चलते प्रतिदिन कूड़े की मात्रा में करीब 100 टन की बढ़ोतरी होने के बावजूद गाड़ियों और सफाईकर्मियों की संख्या में कोई ठोस इजाफा नहीं किया गया है। गाड़ी नहीं पहुंचने पर लोग कूड़ा सड़कों के किनारे डालने को मजबूर हैं।पार्षद ने लगाया कागजी आंकड़ों का खेल करने का आरोप : वार्ड-21 के पार्षद संजीव दहिया ने कहा कि शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा उठान की व्यवस्था चरमरा गई है। निगम के अधिकारी कागजी आंकड़ों के जरिए अपनी नाकामियों को छिपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी हाउस की बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा, ताकि सफाई व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।फेरे बढ़ाने का दावा, लोग बोले- खाली घूमती हैं गाड़ियांनगर निगम और जेबीएम कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि कूड़ा उठान के लिए गाड़ियों के फेरे बढ़ाए गए हैं। पहले तीन चक्कर लगाने वाली गाड़ियां अब चार से पांच चक्कर लगा रही हैं। इसके अलावा पांच अतिरिक्त ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और बाजारों में शाम के समय 20 गाड़ियां लगाने की बात कही गई है। हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीनी स्तर पर व्यवस्था में सुधार नजर नहीं आ रहा।विर्क नगर निवासी मुकेश कुमार और राहुल ने बताया कि डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी दिन में केवल एक बार आती है। इसके बाद गाड़ियां गलियों में खाली घूमती नजर आती हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि जीपीएस लोकेशन दर्ज होने के बावजूद नियमित कूड़ा उठान नहीं हो रहा है।अगले सप्ताह बढ़ाई जाएंगी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियांनगर निगम के डीएमसी अरुण कुमार ने बताया कि दिवाली के चलते शहर में कूड़े की मात्रा बढ़ी है। इससे निपटने के लिए फिलहाल गाड़ियों के फेरे बढ़ाए गए हैं और बाजारों में शाम के समय 20 विशेष गाड़ियां लगाई गई हैं। अगले सप्ताह से शहर में कूड़ा उठान के लिए गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।अरुण कुमार, डीएमसी, नगर निगम।