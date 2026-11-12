Panipat News: उग्राखेड़ी में युवक पर सुए से हमला, पिस्तौल से धमकाया

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उग्राखेड़ी गांव रोहित ने थाना चांदनी बाग पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि वह पांच नवंबर की रात करीब 8:30 बजे अपने दोस्त गौरव, फिरोज और चिराग के साथ घर में बैठा था। गांव के ही नवनीत उर्फ नीटू, शुभम और आजाद उर्फ साडी आ गए। उन्होंने स्कूली समय के विवाद की रंजिशन बर्फ तोड़ने वाले सुए से सीधे उसकी छाती पर वार कर दिया। उन्होंने बचाव के लिए हाथ आगे किया तो सुआ हथेली के आरपार होकर सीने में जा लगा। उसके साथी चिराग ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो आजाद ने उसकी छाती पर पिस्तौल तान दी।उनकी मां नीलम और दादी कमला देवी बीच-बचाव करने लगी तो हमलावरों ने उनके साथ भी हाथापाई और धक्का-मुक्की की। लोगों को एकत्र होता देख आरोपी धमकी देकर भाग गए। चांदनी बाग थाना प्रभारी रेखा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।