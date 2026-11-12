Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Power supply will be interrupted here today.

Panipat News: आज यहां रहेगी बिजली आपूर्ति बाधित

Thu, 12 Nov 2026 06:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 06:04 AM IST
विज्ञापन
Power supply will be interrupted here today.
पानीपत। शहर और आसपास के गांवों में मरम्मत कार्य के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी एवीटी सेल ने दी। अधिकारियों ने बताया कि सब स्टेशन 132 केवी इसराना टी-1 - टी-एफ के 11 केवी आदित्य इंडस्ट्रीज, अरमीन इंडस्ट्रीज, मांडी रोड, पूठर, एनसी कॉलेज, इसराना रोड, परढ़ाना और बलाना में दोपहर 12 से एक बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
विज्ञापन

सब स्टेशन 132 केवी इसराना टी-2 - टी-एफ के 11 केवी बिजावा रोड, वाटर सप्लाई रोड, पलड़ी, शाहपुर, युद्धवीर हैचरी और 33 केवी ग्रासीम में दोपहर एक से दो बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। सब स्टेशन 33 केवी मतलौडा के 11 केवी भालसी रोड, चैरी इंडस्ट्रीज और देशवाल इंडस्ट्रीज में 11 बजे से शाम को पांच बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed