Panipat News: गलत दिशा से आ रहे वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, दो घायल

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समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में प्रवीन कुमार निवासी सलावा गांव जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, हाल निवासी हथवाला रोड समालखा ने बताया कि वह प्राइवेट नौकरी करता है। उसके गांव का सूरज सोम भी उसके साथ समालखा में किराए पर रहता है। सूरज सोम उससे निजी काम के लिए मोटरसाइकिल मांगकर ले गया था। उस समय उसका 16 वर्षीय बेटा सागर भी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ था। मोटरसाइकिल सूरज सोम चला रहा था। जब दोनों बेनीवाल कॉम्प्लेक्स के पास जीटी रोड पर पहुंचे तो पुराना बस अड्डा समालखा की तरफ से गलत दिशा में तेज रफ्तार से आ रहे छोटा हाथी वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद चालक वाहन सहित मौके से भाग गया।प्रवीन ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। तलाश करते हुए वह सामान्य अस्पताल समालखा पहुंचा। चिकित्सकों ने सूरज सोम की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई खानपुर रेफर कर दिया, जबकि उसके बेटे सागर को मामूली उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बाद में सूरज सोम की हालत अधिक खराब होने पर परिजन उसे मेरठ के निजी अस्पताल सरधना ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्रवीन कुमार ने थाना समालखा में शिकायत देकर अज्ञात छोटा हाथी वाहन और उसके चालक की तलाश कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। समालखा थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।