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Panipat News: भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष का किया स्वागत

Thu, 12 Nov 2026 06:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 06:04 AM IST
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Welcomed the district president of the BJP's Minority Morcha
पानीपत। दरगार कलंदर शाह पर बुधवार को भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट इरफान अली का समिति के सदस्याें द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही संपदा अधिकारी मोइनुद्दीन काजी, मौलवी जावेद, अबू हमजा, शाहनवाज, अशरफ अली, मासूम बाबा व अबू बकर हकीम ने दरगाह पर पहुंचने पर महामंत्री राजेश जैन, महामंत्री भूपेंद्र सिंह सग्गू (जोनी) और युवा समाजसेवी आरंभ फाउंडेशन के संस्थापक एडवोकेट मेहुल जैन का भी स्वागत किया गया
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एडवोकेट इरफान अली व उनके साथियों के द्वारा कलंदर पीर दरगाह पर चादर व फूल पेश किए और अमन व चैन की दुआ की। उन्होंने कहा कि वे जिम्मेदारी पूरी करेंगे।
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