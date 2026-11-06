Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Mothers live-in partner sentenced to 30 years of rigorous imprisonment for raping a minor

Panipat News: नाबालिग से दुष्कर्म में मां के लिव-इन पार्टनर को 30 साल की कठोर कैद

Fri, 06 Nov 2026 09:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 09:25 PM IST
विज्ञापन
Mothers live-in partner sentenced to 30 years of rigorous imprisonment for raping a minor
पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पर लगाया 30 हजार रुपये जुर्माना, राशि पीड़िता को देने के आदेश
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। पॉक्सो एक्ट स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने समालखा थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में उसकी मां के लिव-इन पार्टनर संदीप को 30 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
मामला 22 जून 2024 का है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी समालखा की एक कॉलोनी में संदीप नाम के व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है, जबकि उसकी दोनों बेटियां उसके साथ रहती हैं।
विज्ञापन

शिकायत के अनुसार, 14 मई 2024 को उसकी एक बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया था। किशोरी ने गांव पहुंचकर अपने पिता और मां को इस बारे में जानकारी दी थी। शिकायत के आधार पर समालखा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान और वैज्ञानिक एफएसएल रिपोर्ट पेश की। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने संदीप को दोषी करार देते हुए 30 साल की कठोर कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed