Panipat News: मनदीप ने अनूप को हराकर जीती 11 हजार की कुश्ती
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:19 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:19 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। श्री सिद्ध बाबा काशीगिरी महाराज के 74वें वार्षिकोत्सव में मंदिर परिसर में दंगल व कुश्ती हुई। प्रतियोगिता में 11 हजार रुपये की कुश्ती जलमाना के पहलवान मनदीप ने अनूप मलिक को हराकर पहला पुरस्कार हासिल किया। अखाड़े में करीब 70 से 80 कुश्तियां लड़ी। इनमें हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों से आए पहलवानों ने अपने दांव-पेच और शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन किया।
मुरथल वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहलवानों को आशीर्वाद रूप में नाम दिया। इस अवसर पर मंदिर समिति के प्रधान हरीश खुराना, लालचंद आर्य, योगराज आर्य, फतेहचंद गुलाटी, सरला ग्रोवर, सतीश ढींगरा, वीरेंद्र सोनी, टेकचंद और सुभाष कंवल मौजूद रहे।
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पानीपत। श्री सिद्ध बाबा काशीगिरी महाराज के 74वें वार्षिकोत्सव में मंदिर परिसर में दंगल व कुश्ती हुई। प्रतियोगिता में 11 हजार रुपये की कुश्ती जलमाना के पहलवान मनदीप ने अनूप मलिक को हराकर पहला पुरस्कार हासिल किया। अखाड़े में करीब 70 से 80 कुश्तियां लड़ी। इनमें हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों से आए पहलवानों ने अपने दांव-पेच और शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन किया।
मुरथल वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहलवानों को आशीर्वाद रूप में नाम दिया। इस अवसर पर मंदिर समिति के प्रधान हरीश खुराना, लालचंद आर्य, योगराज आर्य, फतेहचंद गुलाटी, सरला ग्रोवर, सतीश ढींगरा, वीरेंद्र सोनी, टेकचंद और सुभाष कंवल मौजूद रहे।
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