फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Tushar and Sujal shine in talent hunt, showcase their skills.

Panipat News: प्रतिभा खोज में चमके तुषार और सुजल, दिखाया हुनर

Sun, 13 Sep 2026 02:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
Tushar and Sujal shine in talent hunt, showcase their skills.
आईबी पीजी कॉलेज में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति देते विद्यार्थी। स्र
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

पानीपत। आईबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम का शनिवार को समापन हो गया। गायन में तुषार और नृत्य प्रतियोगिता में सुजल अव्वल रहे।
दूसरे दिन नृत्य व गायन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने शास्त्रीय, लोक और फिल्मी गीतों की रंगारंग प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। गायन प्रतियोगिता में निर्णायकों की भूमिका डॉ. निधान सिंह, डॉ. विक्रम कुमार और डॉ. मोनिका वर्मा ने निभाई। वहीं नृत्य प्रतियोगिता में डॉ. शशि प्रभा, डॉ. सुनित शर्मा और डॉ. अर्पणा गर्ग निर्णायक रहे।
विज्ञापन

गायन प्रतियोगिता में तुषार ने प्रथम स्थान हासिल किया। सुधीर द्वितीय और केशव तृतीय स्थान पर रहे। नृत्य प्रतियोगिता में सुजल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ईशा नांदल द्वितीय स्थान पर रहीं, जबकि प्रिया यादव व पल्लवी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यक्रम में मुख्यातिथि उद्योगपति एवं समाजसेवी विभु पालीवाल रहे। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वरोजगार अपनाने, भारत के समृद्ध इतिहास से जुड़ने और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने प्रेरक कविता के माध्यम से छात्रों में नया जोश भरा।

कॉलेज प्रबंधन समिति के महासचिव एलएन मिगलानी और प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह ने संबोधन में विद्यार्थियों की तारीफ की। मंच संचालन डॉ. निर्मला और डॉ. ज्योति गहलोत ने किया। इस मौके पर प्रबंधन समिति के उपप्रधान परम वीर ढींगरा, युधिष्ठिर मिगलानी, उप प्राचार्या डॉ. शशि प्रभा, डॉ. सुनित शर्मा व डॉ. पूनम मदान मौजूद रहे।

आईबी पीजी कॉलेज में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति देते विद्यार्थी। स्र

आईबी पीजी कॉलेज में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति देते विद्यार्थी। स्र

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed