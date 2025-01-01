Panipat News: श्री श्याम संकीर्तन में बाबा के भजनों पर झूमे श्रद्धालु

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पानीपत। श्री श्याम लाडले बस सेवा समिति द्वारा प्राचीन सिद्ध श्री देवी मंदिर (अग्रसेन भवन) में प्रथम विशाल श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया। सायं छह बजे शुरू हुए कार्यक्रममें भजन गायकों ने बाबा के भजनों की ऐसी गंगा बहाई कि श्रद्धालु देर राततक झूमते रहे।संकीर्तन में अलौकिक शृंगार, छप्पन भोग प्रसाद, इत्र वर्षा और श्याम खजाना विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। पंडित प्रवीण शास्त्री ने विधिवत रूप से पूजन कराया। संस्था पदाधिकारियों ने मेहमानों व गायकों का स्वागत किया।मोनू दुआ (चंडीगढ़ वाले) ने हारों का सहारा, बाबा श्याम हमारा...सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं... और मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है...भजन की सुंदर प्रस्तुति दी। हेमंत ठाकुर (दिल्ली वाले) ने खाटू वाले श्याम बिहारी, रख लो शरण अपनी..., श्याम के दरबार में, खुशियों का खजाना मिलता है... की प्रस्तुति दी।अशोक पंडित (सोनीपत वाले) ने ताली बजा के बोलो, जय श्री श्याम...शीश के दानी का, दरबार बड़ा प्यारा है...व रंग चढ़ गया श्याम तेरा, अब कोई रंग ना भाए... भजन की सुंदर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में 56 भोग का प्रसाद वितरित किया गया और समिति केसदस्यों ने सभी अतिथियों व श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया।