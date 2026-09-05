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Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   IPS Deepti to be Panipat's 42nd SP; Bhupendra Singh transferred.

Panipat News: आईपीएस दीप्ति होंगी पानीपत की 42वीं एसपी, भूपेंद्र सिंह का तबादला

Sat, 05 Sep 2026 02:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:15 AM IST
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IPS Deepti to be Panipat's 42nd SP; Bhupendra Singh transferred.
दी​प्ति। - फोटो : shiv tripathi
पानीपत। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह का तबादला हो गया है। उन्हें एसपी सिक्योरिटी, सीआईडी मुख्यालय के पद पर तैनात किया गया है। वहीं झज्जर में डीसीपी के पद पर तैनात 2020 बैच की आईपीएस अधिकारी दीप्ति को पानीपत का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वह जिले की 42वीं एसपी होंगी। उनके अगले सप्ताह पानीपत पहुंचकर कार्यभार संभालने की संभावना है। आईपीएस दीप्ति का मायका पानीपत के एल्डिको में बताया जा रहा है।
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निवर्तमान एसपी भूपेंद्र सिंह ने 17 मई 2025 को पानीपत के पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाला था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्य सड़कों पर अलग-अलग पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। पुलिस के अनुसार, इससे यातायात व्यवस्था में सुधार के साथ अपराध पर भी काफी हद तक अंकुश लगा था।
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