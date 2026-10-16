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Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   In view of the festive season, the police conducted a 'night domination' operation and checked 535 vehicles.

Panipat News: त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने चलाया नाइट डोमिनेशन अभियान, 535 वाहन जांचे

Fri, 16 Oct 2026 10:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 10:03 PM IST
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In view of the festive season, the police conducted a 'night domination' operation and checked 535 vehicles.
पानीपत। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पानीपत पुलिस ने वीरवार रात नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। इस दौरान होटल, ढाबों और सार्वजनिक स्थानों की जांच की गई तथा विभिन्न जगहों पर नाकाबंदी कर 535 वाहनों की जांच की गई।
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पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों और राहगीरों से पूछताछ की। रातभर पीसीआर और राइडर भी गश्त पर रहे। पर्यवेक्षण अधिकारियों ने नाकों पर पहुंचकर जांच अभियान का जायजा लिया।
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पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण ने बताया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों में जांच अभियान चलाए जा रहे हैं।
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