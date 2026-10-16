Panipat News: त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने चलाया नाइट डोमिनेशन अभियान, 535 वाहन जांचे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 10:03 PM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 10:03 PM IST
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पानीपत। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पानीपत पुलिस ने वीरवार रात नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। इस दौरान होटल, ढाबों और सार्वजनिक स्थानों की जांच की गई तथा विभिन्न जगहों पर नाकाबंदी कर 535 वाहनों की जांच की गई।
पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों और राहगीरों से पूछताछ की। रातभर पीसीआर और राइडर भी गश्त पर रहे। पर्यवेक्षण अधिकारियों ने नाकों पर पहुंचकर जांच अभियान का जायजा लिया।
पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण ने बताया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों में जांच अभियान चलाए जा रहे हैं।
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पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों और राहगीरों से पूछताछ की। रातभर पीसीआर और राइडर भी गश्त पर रहे। पर्यवेक्षण अधिकारियों ने नाकों पर पहुंचकर जांच अभियान का जायजा लिया।
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पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण ने बताया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों में जांच अभियान चलाए जा रहे हैं।