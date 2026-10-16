Panipat News: त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने चलाया नाइट डोमिनेशन अभियान, 535 वाहन जांचे

विज्ञापन





पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों और राहगीरों से पूछताछ की। रातभर पीसीआर और राइडर भी गश्त पर रहे। पर्यवेक्षण अधिकारियों ने नाकों पर पहुंचकर जांच अभियान का जायजा लिया। विज्ञापन



पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण ने बताया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों में जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों और राहगीरों से पूछताछ की। रातभर पीसीआर और राइडर भी गश्त पर रहे। पर्यवेक्षण अधिकारियों ने नाकों पर पहुंचकर जांच अभियान का जायजा लिया।पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण ने बताया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों में जांच अभियान चलाए जा रहे हैं।

पानीपत। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पानीपत पुलिस ने वीरवार रात नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। इस दौरान होटल, ढाबों और सार्वजनिक स्थानों की जांच की गई तथा विभिन्न जगहों पर नाकाबंदी कर 535 वाहनों की जांच की गई।