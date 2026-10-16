फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Students were made aware by being provided with information against substance abuse.

Panipat News: विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ जानकारी देकर किया जागरूक

Fri, 16 Oct 2026 10:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 10:02 PM IST
विज्ञापन
Students were made aware by being provided with information against substance abuse.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

थर्मल। पुलिस की नशा मुक्त अभियान टीम ने शुक्रवार को सिठाना गांव के राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ जानकारी देकर जागरूक किया गया।
जिला नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक प्रणय कुमार ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने और जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस द्वारा निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि आसपास कहीं नशीले पदार्थों की बिक्री या नशे का कारोबार होने की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत जिला पुलिस या नेशनल नारकोटिक्स मानस हेल्पलाइन 1933 पर दें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed