Panipat News: विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ जानकारी देकर किया जागरूक

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थर्मल। पुलिस की नशा मुक्त अभियान टीम ने शुक्रवार को सिठाना गांव के राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जिला नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक प्रणय कुमार ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने और जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस द्वारा निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि आसपास कहीं नशीले पदार्थों की बिक्री या नशे का कारोबार होने की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत जिला पुलिस या नेशनल नारकोटिक्स मानस हेल्पलाइन 1933 पर दें।

संवाद न्यूज एजेंसी