Panipat News: फैक्टरी के दरवाजे के नीचे दबने से गनमैन की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:46 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:46 AM IST
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पानीपत। थाना सेक्टर-29 क्षेत्र में शनिवार रात करीब 10 बजे फैक्टरी का मुख्य दरवाजा बंद करते समय सुरक्षाकर्मी के ऊपर गिर गया। जिससे गनमैन देवी सिंह (55) निवासी पसीना कलां की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। परिजनों ने कोई शिकायत नहीं दी है
पसीना कलां के राजू ने बताया कि उनके चाचा देवी सिंह सेक्टर-29 में एक फैक्टरी में करीब एक साल से गनमैन थे। रात को उनके चाचा अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। उसी समय वह दरवाजा बंद करने लगे तो उसका पिलर उनके ऊपर ही गिर गया। जिससे वह घायल हो गए और उन्हें तुरंत ही नागरिक अस्पताल में लेकर पहुंचे। जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका कहना है कि दरवाजा काफी समय से जर्जर हालत में था। थाना सेक्टर-29 प्रभारी रोबिन ने बताया कि परिजनों ने कोई शिकायत नहीं दी है। उनकी पत्नी सुनीता के बयान दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। ब्यूरो
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पसीना कलां के राजू ने बताया कि उनके चाचा देवी सिंह सेक्टर-29 में एक फैक्टरी में करीब एक साल से गनमैन थे। रात को उनके चाचा अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। उसी समय वह दरवाजा बंद करने लगे तो उसका पिलर उनके ऊपर ही गिर गया। जिससे वह घायल हो गए और उन्हें तुरंत ही नागरिक अस्पताल में लेकर पहुंचे। जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका कहना है कि दरवाजा काफी समय से जर्जर हालत में था। थाना सेक्टर-29 प्रभारी रोबिन ने बताया कि परिजनों ने कोई शिकायत नहीं दी है। उनकी पत्नी सुनीता के बयान दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। ब्यूरो
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