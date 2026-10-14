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Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   E-rickshaw overturns after going out of control near Asandh Road checkpoint; Creta car narrowly escapes being hit by falling metal angle.

Panipat News: असंध रोड नाके के पास अनियंत्रित होकर पलटा ई-रिक्शा, एंगल गिरने से बची क्रेटा कार

Wed, 14 Oct 2026 02:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:35 AM IST
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E-rickshaw overturns after going out of control near Asandh Road checkpoint; Creta car narrowly escapes being hit by falling metal angle.
पानीपत। असंध रोड नाके के पास सोमवार शाम को सवारियां ढोने वाला एक ई-रिक्शा लोहे के एंगल लादकर ले जाते समय अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। छत पर रखे एंगल सड़क पर बिखर गए और गुजर रही क्रेटा कार पर जा गिरे। इसमें कार का पिछला शीशा पूरी तरह टूट गया। प्रत्यक्षदर्शी रमेश और कृष्ण ने बताया कि हादसे के वक्त कार में सवार लोगों की जान जोखिम में पड़ गई थी। ब्यूरो
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