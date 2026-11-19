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शहर के पश्चिमी जोन में कई स्थानों पर पुरानी एसी व पीवीसी पाइपलाइन समय के साथ जर्जर हो चुकी हैं, जबकि कुछ हिस्सों में पाइपलाइन के मिसिंग लिंक होने के कारण पानी का दबाव और वितरण प्रभावित होता है। पुरानी लाइनों में लीकेज, दूषित पानी की आशंका और कम दबाव की समस्या को दूर करने तथा सुचारु पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य आवश्यक है।नई व मजबूत डीआई पाइपलाइन बिछने और पुरानी लाइनों के बदलने से वेस्ट जोन के नागरिकों को स्वच्छ और पर्याप्त दबाव के साथ पेयजल मिल सकेगा। पानी के रिसाव व बर्बादी पर रोक लगेगी, रखरखाव की लागत कम होगी। इसमें स्थानीय एलसी सोसाइटियों को कार्य का अवसर भी मिलेगा।पश्चिमी जोन में पेयजल वितरण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व निर्बाध बनाने के लिए यह निविदा जारी की गई है। पारदर्शी ई-प्रक्रिया के माध्यम से पात्र एलसी सोसाइटियों के जरिये निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कराया जाएगा। इससे लोगों को बेहतर जलापूर्ति का लाभ मिलेगा। रूपेश चंद्र, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम।