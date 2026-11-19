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25 जनवरी से प्रगणक घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति से 40 सवाल पूछेंगे। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में स्कूल शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका रहेगी। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना कार्य में नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी पूरी निष्ठा और तत्परता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण और दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे।उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि जनगणना के दौरान नागरिकों द्वारा दी गई सभी जानकारियां जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। इसलिए लोग बिना किसी संकोच के सही व पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे प्रगणकों को पूरा सहयोग दें और अपना आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस तथा मतदाता पहचान पत्र से संबंधित विवरण पहले से तैयार रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल जानकारी दी जा सके।उपायुक्त ने सख्त चेतावनी दी कि जनगणना के अधिकृत कर्मचारियों को सरकारी कार्य करने से रोकने, हस्तक्षेप करने या प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम की धारा 11(1)(क) के तहत ऐसे कृत्य के लिए तीन वर्ष तक के कारावास और एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने सभी से स्व-गणना का लाभ उठाने और शत-प्रतिशत जनगणना सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की।