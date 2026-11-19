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हथवाला गांव निवासी ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरपर्सन प्रतिनिधि दीपक त्यागी, गौरव अरुण त्यागी, बिजेंद्र, सुनील त्यागी, राकेश कुमार, कुलदीप त्यागी और दीपक ने बताया कि पिछले पांच दिनों से तेंदुआ गांव के खेतों में घूम रहा है। सोमवार को खेतों में दो किसानों का तेंदुए से आमना-सामना हुआ था। इसके बाद लगातार किसान तेंदुए को देख रहे हैं। वीरवार सुबह भी चार किसान गाड़ी में सवार होकर खेतों की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान तेंदुआ उनकी गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो गया। तेंदुए को देखकर घबराए किसान तुरंत गाड़ी वापस मोडकर वहां से भाग निकले।ग्रामीणों ने बताया कि खेतों में तेंदुए की मौजूदगी से किसानों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। एक तरफ किसान तेंदुए के डर से खेतों में जाने से कतरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गेहूं की बिजाई का सीजन चल रहा है। ऐसे में किसानों के सामने खेतों में काम करने की मजबूरी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच दिनों से लगातार तेंदुआ दिखाई देने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है।सरपंच प्राची के पिता एवं प्रतिनिधि कृष्ण कुमार ने बताया कि गांव के स्टेडियम में तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को ग्रामीणों के साथ जिला उपायुक्त से मिलकर तेंदुए को पकड़ने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की जाएगी।वन्य प्राणी विभाग के इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि वीरवार को भी खेतों में तेंदुआ होने की जानकारी मिली है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की जरूरत है। सरकारी कार्य में व्यस्त होने के चलते शनिवार को तेंदुए को पकड़ने या अन्य उचित कार्रवाई के लिए कदम उठाए जाएंगे।