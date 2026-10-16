फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Children at SD Vaishya Vidyalaya celebrated Dussehra through creative activities.

Panipat News: एसडी वैश्य विद्यालय में बच्चों ने रचनात्मक गतिविधियों से मनाया दशहरा

Fri, 16 Oct 2026 06:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 06:05 PM IST
विज्ञापन
Children at SD Vaishya Vidyalaya celebrated Dussehra through creative activities.
सनौली। कुराड़ फार्म स्थित एसडी वैश्य विद्यालय में शुक्रवार को नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए दशहरा पर्व पर विभिन्न गतिविधियां कराई गईं। बच्चों ने चित्रकला, रंग भरने, रावण फेस, श्रीराम-सीता, लक्ष्मण फेस और गदा बनाने जैसी गतिविधियों में उत्साह से भाग लिया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को दशहरे का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व बताते हुए सत्य और अच्छाई की बुराई पर विजय का संदेश दिया। गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों में भारतीय संस्कृति, रचनात्मकता और नैतिक मूल्यों के प्रति सम्मान विकसित करना रहा। विद्यालय चेयरमैन सुशील सिंगला, वाइस चेयरमैन संजय बंसल और प्रधानाचार्य मनीष गोयल ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर सुनीता मित्तल, संदीप और शालिनी मौजूद रहे।
विज्ञापन


16
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed