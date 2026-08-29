Panipat News: आरव, यूवी, तनिश, विनीत ने रिले दौड़ में जीता स्वर्ण
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:18 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:18 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। ऑल इंडिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर रिले दौड़ में आरव, यूवी, तनिश और विनीत ने स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता 25 से 27 अगस्त तक चंडीगढ़ सेक्टर-7 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई थी।
चारों खिलाड़ी राजाखेड़ी गांव की सोल्जर एकेडमी में अभ्यास करते हैं और कोच युद्धवीर मलिक से प्रशिक्षण ले रहे हैं। खिलाड़ी इससे पहले जिला और राज्य स्तर पर भी कई पदक जीत चुके हैं।
कोच युद्धवीर मलिक ने बताया कि खिलाड़ियों ने 100 मीटर रिले में शानदार प्रदर्शन कर गांव और जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि एकेडमी फौजी भाईचारा संगठन की ओर से संचालित की जा रही है। यहां आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ हरसंभव सहायता दी जाती है।
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खिलाड़ियों आरव, यूवी, तनिश और विनीत ने बताया कि कोच के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग से उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। उनका लक्ष्य लगातार मेहनत कर देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना है।
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पानीपत। ऑल इंडिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर रिले दौड़ में आरव, यूवी, तनिश और विनीत ने स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता 25 से 27 अगस्त तक चंडीगढ़ सेक्टर-7 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई थी।
चारों खिलाड़ी राजाखेड़ी गांव की सोल्जर एकेडमी में अभ्यास करते हैं और कोच युद्धवीर मलिक से प्रशिक्षण ले रहे हैं। खिलाड़ी इससे पहले जिला और राज्य स्तर पर भी कई पदक जीत चुके हैं।
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कोच युद्धवीर मलिक ने बताया कि खिलाड़ियों ने 100 मीटर रिले में शानदार प्रदर्शन कर गांव और जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि एकेडमी फौजी भाईचारा संगठन की ओर से संचालित की जा रही है। यहां आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ हरसंभव सहायता दी जाती है।
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खिलाड़ियों आरव, यूवी, तनिश और विनीत ने बताया कि कोच के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग से उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। उनका लक्ष्य लगातार मेहनत कर देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना है।