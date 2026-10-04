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Panipat News: अभिनेता कशिश सलूजा को किया सम्मानित

Sun, 04 Oct 2026 02:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:36 AM IST
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Actor Kashish Saluja honored
संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। नारी कल्याण समिति की ओर से आर्य पीजी कॉलेज में वेब सीरीज द रेवोल्यूशनरीज में स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह सराभा का ऐतिहासिक किरदार निभाने वाले पानीपत के युवा अभिनेता कशिश सलूजा को सम्मानित किया गया। इस दौरान कशिश ने विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किए और भूमिका की तैयारी के लिए की गई मेहनत के बारे में बताया।
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कशिश सलूजा ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि कोई भी पेशा दूर से जैसा दिखता है, उसकी वास्तविक चुनौतियां उसे जीने पर ही समझ आती हैं। कभी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। लक्ष्य पर नजर रखते हुए हर दिन उसकी ओर कदम बढ़ाना चाहिए। निरंतर मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है।
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नारी कल्याण समिति की अध्यक्ष कंचन सागर ने कशिश सलूजा के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्राचार्य डॉ. जगदीश गुप्ता ने कशिश को शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम का संचालन मोनिका सलूजा ने किया, जबकि उपप्रधान सरोज आहूजा ने मंच का प्रबंधन संभाला।
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इस अवसर पर समिति की सुमन सिंगला, राज नंदा, नीलम मेहता, अन्नू सेठ के अलावा कशिश के दादा-दादी और भाई माहिर सलूजा मौजूद रहे।
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