Panipat News: शोभायात्रा निकाली, किया गजानन का विसर्जन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:49 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:49 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। अंसल स्थित बांके बिहारी मंदिर में मंगलवार को मंदिर से शोभायात्रा निकालकर गणपति बप्पा मोरया का उद्घोष करते हुए गजानन का विसर्जन किया गया। श्रद्धालुओंं ने पहुंचकर बप्पा को अंतिम विदाई दी। श्रद्धालु डीजे और ढोल पर थिरकते हुए विसर्जन के लिए असंध रोड स्थित नहर किनारे पहुंचे। इसके बाद गणपति पूजा-अर्चना की गई।
विसर्जन के बाद श्रद्धालुओं की आंखे नम नजर आई। मंदिर सेवक चमनलाल गुप्ता ने बताया कि मंदिर में 14 से 22 सितंबर तक गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। मंगलवार को अंतिम दिन गणपति बप्पा का पूजा-अर्चना के बाद दोपहर करीब दो बजे विसर्जन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा निकालकर बप्पा को अंतिम विदाई दी। उन्होंने बताया कि मंदिर में बप्पा को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया। मोदक से बप्पा को भोग प्रसाद लगाकर बांटा गया।
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विसर्जन के बाद श्रद्धालुओं की आंखे नम नजर आई। मंदिर सेवक चमनलाल गुप्ता ने बताया कि मंदिर में 14 से 22 सितंबर तक गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। मंगलवार को अंतिम दिन गणपति बप्पा का पूजा-अर्चना के बाद दोपहर करीब दो बजे विसर्जन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा निकालकर बप्पा को अंतिम विदाई दी। उन्होंने बताया कि मंदिर में बप्पा को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया। मोदक से बप्पा को भोग प्रसाद लगाकर बांटा गया।
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