Panipat News: दहेज की मांग पूरी न होने और दो बेटियां होने पर विवाहिता से मारपीट कर घर से निकाला

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समालखा। दहेज की मांग पूरी न होने और दो बेटियां के जन्म पर एक विवाहिता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और मारपीट कर घर से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता मनीषा ने अपने पति समेत ससुराल पक्ष के सात लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है।वजीरपुर टिटाना की मनीषा ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसकी शादी 12 मार्च 2022 को अमन निवासी गांव जलपुरा, जिला गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) के साथ हुई थी। शादी में परिजनों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। वे अतिरिक्त दहेज लाने के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे।पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी दो बेटियां हैं। दोनों बेटियों के जन्म पर भी ससुराल पक्ष के लोगों का रवैया नहीं बदला। सास और जेठानियां बेटियां पैदा होने को लेकर उसे ताने देती थीं और अपमानित करती थी। उनका आरोप है कि 21 सितंबर को पति अमन, जेठ सिकंदर, रवि, सुंदर तथा सास व जेठानियों रिंकी और पिंकी ने मिलकर उसके साथ डंडों और लात-घूंसों से मारपीट की। इसके बाद बाल पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसे दोबारा लौटने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने फोन पर परिजनों को पूरी बात बताई। समालखा थाना पुलिस के प्रभारी महिपाल ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।