Panipat News: डाडोला गांव में सेवा सेतु शिविर में 107 ग्रामीणों ने दर्ज कराई समस्याएं

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शिविर में स्वास्थ्य, बिजली, रेडक्रॉस, समाज कल्याण और क्रीड सहित कई विभागों ने स्टॉल लगाए। डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने निर्देश दिए कि शिविर में आई हर शिकायत पर प्राथमिकता और पारदर्शिता के साथ त्वरित कार्रवाई की जाएं।

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सनौली। सेवा संकल्प अभियान के तहत बापौली खंड के गांव डाडोला में शुक्रवार को सेवा सेतु शिविर आयोजित किया गया। इसमें 107 ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं और विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली।