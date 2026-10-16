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Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   107 villagers registered their grievances at the 'Seva Setu' camp in Dadola village.

Panipat News: डाडोला गांव में सेवा सेतु शिविर में 107 ग्रामीणों ने दर्ज कराई समस्याएं

Fri, 16 Oct 2026 08:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Fri, 16 Oct 2026 08:31 PM IST
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107 villagers registered their grievances at the 'Seva Setu' camp in Dadola village.
सनौली। सेवा संकल्प अभियान के तहत बापौली खंड के गांव डाडोला में शुक्रवार को सेवा सेतु शिविर आयोजित किया गया। इसमें 107 ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं और विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली।
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शिविर में स्वास्थ्य, बिजली, रेडक्रॉस, समाज कल्याण और क्रीड सहित कई विभागों ने स्टॉल लगाए। डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने निर्देश दिए कि शिविर में आई हर शिकायत पर प्राथमिकता और पारदर्शिता के साथ त्वरित कार्रवाई की जाएं।
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