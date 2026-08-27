Panchkula News: मोरनी में चोरी की वारदातों पर शिकंजा कसने की तैयारी, रात में बढ़ेगी पुलिस गश्त

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हालिया चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का लिया फैसलासंवाद न्यूज एजेंसीमोरनी। क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रामीणों की मांग पर खेड़ा बागड़ा गांव के पास नाका लगाया जाएगा, जबकि रात के समय प्रमुख मार्गों पर पुलिस गश्त भी बढ़ाई जाएगी। पुलिस का मानना है कि इससे चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने और असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी।पुलिस के अनुसार खेड़ा बागड़ा गांव के समीप स्थायी नाका लगाया जाएगा, जहां पुलिस जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा एक बाइक राइडर पुलिसकर्मी मोरनी से पंचकूला जाने वाले मार्ग समेत अन्य प्रमुख रास्तों पर रात के समय लगातार गश्त करेगा। पुलिस ने यह व्यवस्था लागू भी कर दी है।ग्रामीणों का कहना है कि हाल के दिनों में चोरी की कई घटनाएं सामने आने से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई थी। इसके चलते ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से रात में नाकाबंदी और गश्त बढ़ाने की मांग की थी। पुलिस की इस पहल का ग्रामीणों ने स्वागत करते हुए नियमित गश्त और निगरानी जारी रखने की मांग की है।