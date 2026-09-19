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पार्टी संगठन को मजबूत करें कार्यकर्ता : कुमारी सैलजा

Sat, 19 Sep 2026 01:37 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:37 AM IST
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Workers should strengthen the party organization: Kumari Selja
बरवाला। बरवाला स्थित एक हॉल में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जिला व ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने और जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया। कुमारी सैलजा ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। बिजली, पानी, टूटी सड़कों व पुलों की समस्याओं से जनता परेशान होकर दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। अधिवेशन में पंचकूला विधायक चंद्र मोहन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय चौहान, बरवाला ब्लॉक प्रधान बिजेंद्र शर्मा कामी, रायपुर रानी ब्लॉक अध्यक्ष कमालुद्दीन और गुरजीत सिंह बरवाला सहित कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद
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