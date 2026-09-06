Panchkula News: समन देने गए होमगार्ड जवान पर ईंट से हमला, हाथापाई में फाड़ी वर्दी

विज्ञापन

पंचकूला। सेक्टर-17 की राजीव कॉलोनी में समन देने गए पुलिसकर्मी के साथ होमगार्ड जवान पर मारपीट और ईंट से हमला करने का मामला सामने आया है। पते की जानकारी लेने को लेकर हुई कहासुनी के बाद एक व्यक्ति ने जवान पर ईंट से हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान आरोपी ने उसकी वर्दी भी फाड़ दी। घटना के बाद पुलिसकर्मी को उपचार के लिए सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को दी शिकायत में होमगार्ड मोहित कुमार ने बताया कि वह अन्य पुलिस कर्मियों के साथ शनिवार शाम करीब चार बजे राजीव कॉलोनी में एक व्यक्ति को समन देने के लिए गया था। संबंधित पते की जानकारी लेने के लिए उसने कॉलोनी में खड़े एक व्यक्ति से पूछताछ की। आरोप है कि व्यक्ति ने पता बताने से इनकार करते हुए मोहित के साथ बहस शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार, बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपी ने अचानक पास में पड़ी ईंट उठाकर उस पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें आरोपी ने होमगार्ड जवान की वर्दी भी फाड़ दी। हमले में मोहित को चोटें आईं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मोहित को अस्पताल पहुंचाया। सेक्टर-14 थाना प्रभारी राजबीर ने बताया कि मोहित के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश में जुटी है।