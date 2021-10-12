Panchkula News: गौरव शर्मा बने पंचकूला जिला बार के प्रधान, 327 वोट से दर्ज की जीत

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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। जिला बार एसोसिएशन (डीबीए) पंचकूला के वार्षिक चुनाव 2026-27 में एडवोकेट गौरव शर्मा ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। शुक्रवार को हुए मतदान के बाद देर शाम चुनाव समिति ने परिणाम घोषित किए। गौरव शर्मा को 786 वोट मिले, जबकि दिव्य प्रताप सिसोदिया को 459 वोट मिले। गौरव शर्मा ने 327 वोट के अंतर से जीत हासिल की। परिणाम घोषित होने के बाद जिला अदालत परिसर में समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। विजेता प्रत्याशियों के समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठाकर खुशी जताई और एक-दूसरे को बधाई दी।सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद पर नौ वोट से जीतसीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद पर हरि राम कशव ने 627 वोट हासिल कर रणधीर सिंह जागलान को नौ वोट से हराया। रणधीर सिंह जागलान को 618 वोट मिले।वाइस प्रेसिडेंट (जनरल) पद पर गगनदीप सिंह ने 819 वोट लेकर जीवन सिंह सैनी को 391 वोट से हराया। जीवन सिंह सैनी को 428 वोट मिले।वाइस प्रेसिडेंट (महिला) पद पर सोनिया सैनी ने 753 वोट हासिल किए और निशा मलिक को 259 वोट से हराया। निशा मलिक को 494 वोट मिले।सेक्रेटरी पद पर अमित सिंह मोर ने 704 वोट लेकर अशोक कुमार शर्मा को 163 वोट से हराया। अशोक कुमार शर्मा को 541 वोट मिले।तीन पदाधिकारी निर्विरोध चुनेजाॅइंट सेक्रेटरी महिला आरक्षित पद पर दीक्षा शर्मा, लाइब्रेरी सेक्रेटरी महिला आरक्षित पद पर सोनिया गौड़ और ट्रेजरर पद पर गुरिंदर सिंह चंदेल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।कार्यकारिणी सदस्य के पद पर आजाद रोहिल्ला, गरवित रोहिल्ला, हर्ष शर्मा, पीयूष सिंगला, रोहन धमीजा, यशु शर्मा और अभय सुपरन निर्वाचित हुए।