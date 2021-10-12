Panchkula News: चाय की दुकान के पास अचानक गिरा बुजुर्ग, मौत

विज्ञापन

बस स्टैंड के नजदीक हादसा, पुलिस ने शुरू की जांचसंवाद न्यूज एजेंसीरायपुररानी। छाती में दर्द की दवाई लेने रायपुररानी आए गनोली निवासी बुजुर्ग राजाराम की बुधवार को बस स्टैंड के नजदीक चाय की दुकान के पास अचानक गिरने से मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभालने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर थाना रायपुररानी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान राजाराम पुत्र पुन्नू राम निवासी गांव गनोली के रूप में हुई है। बताया गया कि राजाराम किसी काम से रायपुररानी आए थे। जानकारी के मुताबिक वह छाती में दर्द की दवाई लेने के लिए यहां आए थे। इसी दौरान बस स्टैंड के नजदीक चाय की दुकान के पास रुकते समय वह अचानक नीचे गिर गए।घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम संबंधी कार्रवाई की जा रही है।