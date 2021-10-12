फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Demand raised to regularize contractual Forest Department employees; 17-point charter of demands submitted.

Panchkula News: वन विभाग के कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग, 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा

Thu, 17 Sep 2026 01:34 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
Demand raised to regularize contractual Forest Department employees; 17-point charter of demands submitted.
वेतन, ईपीएफ-ईएसआई, पदोन्नति और न्यूनतम 26 हजार रुपये मानदेय समेत कई मांगें उठाईं
विज्ञापन

यूनियन ने ठेकेदारी प्रथा बंद कर पुराने वन मजदूरों को काम पर रखने की भी मांग की
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। वन विभाग मजदूर यूनियन हरियाणा ने कच्चे और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर विभाग के समक्ष 17 सूत्रीय मांग पत्र रखा है। यूनियन ने कर्मचारियों को नियमित करने के साथ समय पर वेतन, ईपीएफ-ईएसआई, पदोन्नति और न्यूनतम 26 हजार रुपये वेतन देने की मांग की है। साथ ही ठेकेदारी प्रथा बंद कर पुराने वन मजदूरों को काम पर रखने की मांग भी की गई है।
यूनियन के अनुसार कई मजदूरों को रजिस्ट्री के नाम पर कई-कई माह तक वेतन नहीं दिया जाता। मांग पत्र में सभी वन मजदूरों को बढ़ा हुआ मानदेय और एरियर दिलाने तथा वर्ष 2017 से ईपीएफ और ईएसआई का लाभ देने की मांग की गई है। गेटमैन के वेतन को ध्यान में रखते हुए मजदूरों को न्यूनतम 26 हजार रुपये देने की मांग भी शामिल है।
विज्ञापन

यूनियन ने विभाग में कार्यरत सभी वन मजदूरों की वरिष्ठता सूची तैयार करने, पहचान पत्र, वर्दी और जूते उपलब्ध करवाने की मांग की है। 5 से 30 वर्ष तक सेवा दे चुके कर्मचारियों को उनके अनुभव, पुरस्कार और उच्च कुशल श्रेणी का लाभ देने की मांग भी रखी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सामाजिक सुरक्षा के तहत सभी वन मजदूरों को श्रम कल्याण बोर्ड से पंजीकृत करवाने और दुर्घटना में घायल होने वाले मजदूरों को पांच लाख रुपये की सहायता देने की मांग की गई है। मांग पत्र में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 23, 24 और 31 दिसंबर 2026 के आदेशों के अनुसार वन मजदूरों को नियमित करने तथा 10वीं-12वीं पास कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देने की मांग भी शामिल है।

इसके अलावा सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये देने, ठेकेदारी प्रथा बंद कर मजदूर प्रणाली लागू करने और पुराने वन मजदूरों को दोबारा कार्य पर रखने की मांग की गई है। यूनियन ने विभाग में खाली पदों पर भर्ती करने तथा पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों में वन मजदूरों को प्राथमिकता देने की भी मांग उठाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed