Panchkula News: नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की तो पुलिस की नजर से नहीं बचोगे

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थाना-चौकी पुलिस और राइडर दस्तों के साथ ट्रैफिक पुलिस ने प्रमुख चौराहों, बाजारों और मार्गों पर बढ़ाई चेकिंगमाई सिटी रिपोर्टरपंचकूला। नंबर प्लेट छिपाकर या उससे छेड़छाड़ कर सड़क पर दौड़ रहे वाहनों पर पंचकूला पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। 1 से 15 सितंबर तक चले विशेष अभियान में ट्रैफिक पुलिस ने 1528 वाहनों के चालान किए, जबकि 137 वाहन इंपाउंड किए गए। बिना नंबर प्लेट, ढकी हुई या बदली हुई नंबर प्लेट वाले वाहनों के साथ दोपहिया पर ट्रिपलिंग करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस टीमों ने प्रतिदिन 100 से अधिक वाहनों की जांच की।शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की गई। अभियान के दौरान नंबर प्लेट से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर विशेष निगरानी रखी गई।नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर खास निगरानीडीसीपी ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने बताया कि बिना नंबर प्लेट या उससे छेड़छाड़ वाले वाहनों की पहचान करना मुश्किल होता है। ऐसे वाहनों के आपराधिक वारदात में इस्तेमाल होने की आशंका रहती है। इसी वजह से अभियान के दौरान नंबर प्लेट से जुड़े उल्लंघनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।टेप-मिट्टी से नंबर छिपाया तो भी कार्रवाईपुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने वाहन चालकों से नंबर प्लेट को ढकने से बचने की अपील की है। प्लेट पर टेप, मिट्टी या किसी अन्य सामग्री से नंबर छिपाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार स्पष्ट नंबर प्लेट वाहन की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।137 वाहन इंपाउंड, आगे भी जारी रहेगी चेकिंगविशेष अभियान में ट्रैफिक पुलिस के अलावा थाना और चौकी पुलिस तथा राइडर दस्तों को भी लगाया गया है। प्रमुख मार्गों और चौराहों पर वाहनों की जांच लगातार जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।