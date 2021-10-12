Panchkula News: 2 सितंबर को जिला स्तरीय रोजगार मेला

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पंचकूला। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर 2 सितंबर को उद्यमिता पखवाड़ा और जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला सुबह 10 बजे नया लघु सचिवालय, सेक्टर-1 में शुरू होगा। सहायक जिला रोजगार अधिकारी कविता जोशी ने बताया कि मेले में पंचकूला और आसपास के क्षेत्रों की नामी कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगी। 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और आईटीआई पास युवक-युवतियां इसमें भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह अच्छा अवसर है। अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र, रोजगार विभाग का पंजीकरण कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो और बायोडाटा साथ लाना होगा। संवाद