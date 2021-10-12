Panchkula News: 12 दिन बाद खत्म हुई पटवारी-कानूनगो की हड़ताल, आज से निपटेंगे अटके राजस्व काम

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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। विभिन्न मांगों को लेकर 12 दिन से हड़ताल पर चल रहे पटवारी और कानूनगो संगठनों ने सोमवार को हड़ताल खत्म कर दी। संगठन और संबंधित विभाग के बीच कुछ मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने काम पर लौटने का फैसला किया। मंगलवार से पटवारी और कानूनगो के कार्यालयों में लौटने के साथ ही फर्द, इंतकाल, निशानदेही और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े लंबित काम शुरू होने की उम्मीद है।हड़ताल के कारण जिले में जमीन से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हुए। फर्द, इंतकाल, निशानदेही और अन्य राजस्व दस्तावेजों के लिए लोगों को तहसील व संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े। जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों पर भी इसका असर पड़ा और कई लोगों को अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए इंतजार करना पड़ा।अब कर्मचारियों के काम पर लौटने से लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया शुरू होगी। लोगों को उम्मीद है कि कई दिनों से रुके आवेदनों और दस्तावेजों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा।