Panchkula News: इंडस्ट्रियल एरिया में पैदल जा रहे व्यक्ति से मोबाइल छीना

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घटना के बाद अयोद्धा सिंह ने पुलिस को सूचना दी। सेक्टर-20 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। संवाद

पंचकूला। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में शनिवार रात पैदल जा रहे व्यक्ति से बाइक सवार युवक मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। मौलीजागरा निवासी अयोद्धा सिंह पैदल जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार युवक उनके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गया।