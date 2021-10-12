Panchkula News: 572 स्कूल-कॉलेजों में 1.01 लाख विद्यार्थियों ने दी रोड सेफ्टी परीक्षा

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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला, 31 अगस्त। सड़क सुरक्षा के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए पंचकूला ट्रैफिक पुलिस की ओर से राज्य स्तरीय रोड सेफ्टी प्रतियोगिता के प्रथम चरण की परीक्षा कराई गई। जिले के 572 स्कूल-कॉलेजों में 1,01,119 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। इनमें 418 सरकारी स्कूल, 145 निजी स्कूल और 9 कॉलेज शामिल रहे।डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक आईपीएस अमरिंदर सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों की बड़ी भागीदारी सड़क सुरक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है। उन्होंने विद्यार्थियों से हेलमेट व सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए परिवार व आसपास के लोगों को भी प्रेरित करने की अपील की।पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने कहा कि सड़क सुरक्षा की शुरुआत जागरूकता से होती है। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को सुरक्षित यातायात व्यवहार अपनाने और सड़क सुरक्षा का संदेश घर-घर पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।