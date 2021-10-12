फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Open auction of vacant shops and parking at roadways bus stand

Panchkula News: रोडवेज बस स्टैंड की खाली दुकानों और पार्किंग की होगी खुली नीलामी

Tue, 01 Sep 2026 01:05 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
Open auction of vacant shops and parking at roadways bus stand
पंचकूला, कालका, बरवाला और रायपुररानी बस स्टैंड की संपत्तियां 1 अक्तूबर 2026 से किराये पर दी जाएंगी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। हरियाणा रोडवेज की ओर से पंचकूला, कालका, बरवाला और रायपुररानी बस स्टैंड की खाली दुकानों और पार्किंग को किराये पर देने के लिए खुली नीलामी कराई जाएगी। नीलामी 2 सितंबर को सुबह 11 बजे पंचकूला बस स्टैंड में होगी। दुकानों और पार्किंग को 1 अक्तूबर 2026 से 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए किराये पर दिया जाएगा।
हरियाणा राज्य परिवहन पंचकूला के महाप्रबंधक सुखदेव सिंह ने बताया कि इच्छुक बोलीदाता निर्धारित समय और स्थान पर पहुंचकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी से संबंधित नियम और शर्तों की प्रति किसी भी कार्यदिवस में महाप्रबंधक कार्यालय, नवनिर्मित कर्मशाला, औद्योगिक क्षेत्र फेज-2, पंचकूला से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए 500 रुपये का भुगतान और स्थायी पते से संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति जमा करवानी होगी।
विज्ञापन

नीलामी में शामिल होने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की हस्ताक्षरित छायाप्रति संबंधित कर्मचारी के पास जमा करवानी होगी। इसके अलावा निर्धारित धरोहर राशि पंचकूला के कैशियर के पास जमा करनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed