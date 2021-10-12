Panchkula News: रायपुररानी बस स्टैंड की दुकानों की 2 सितंबर को नीलामी

संवाद न्यूज एजेंसीरायपुररानी। रायपुररानी बस स्टैंड पर खाली पड़ी दुकानों और पार्किंग को किराये पर देने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन ने खुली नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नीलामी 2 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे पंचकूला बस स्टैंड में होगी। दुकानों और पार्किंग को 1 अक्तूबर 2026 से 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए किराये पर दिया जाएगा।हरियाणा राज्य परिवहन पंचकूला के महाप्रबंधक सुखदेव सिंह ने बताया कि इच्छुक बोलीदाताओं को निर्धारित समय और स्थान पर पहुंचना होगा। नीलामी विभागीय नीति और नियमों के अनुसार होगी। नीलामी से संबंधित विस्तृत निर्देश एवं शर्तें पंचकूला कार्यालय से 500 रुपये का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती हैं। बोलीदाताओं को स्थायी पते से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति और निर्धारित धरोहर राशि जमा करवानी होगी। विभाग ने इच्छुक लोगों से समय पर पहुंचकर नीलामी में भाग लेने की अपील की है।