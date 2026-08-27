Panchkula News: आप पंजाब ने नशा मुक्ति मोर्चा के 619 पदाधिकारी घोषित किए
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:37 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:37 PM IST
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चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने नशा मुक्ति मोर्चा के 619 पदाधिकारियों का एलान किया है। पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया और प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए। इन आदेशों के तहत, सभी हलकों में जिला, हलका और ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारी लगाए गए हैं। लुधियाना अर्बन से बलवीर चौधरी को जिला कोऑर्डिनेटर बनाया गया। महिंदरपाल वर्मा को यहां से वाइस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। श्री मुक्तसर साहिब से यादविंदर सिंह हरिके कलां को कोऑर्डिनेटर बनाया गया। जगसीर सिंह को वाइस कोऑर्डिनेटर का पद मिला। कपूरथला, फरीदकोट, जालंधर वेस्ट, जंडियाला और गुरदासपुर सहित अन्य हलकों में भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं।
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