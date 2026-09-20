फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   X-ray machine out of order for three years

Palwal News: तीन साल से बंद पड़ी एक्सरे मशीन

Sun, 20 Sep 2026 01:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
X-ray machine out of order for three years
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नूंह। नूंह के सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले करीब तीन साल से एक्सरे की सुविधा बंद पड़ी है। अस्पताल में एक्सरे मशीन उपलब्ध होने के बावजूद पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण इसका संचालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने पहुंच रहे मरीजों को एक्सरे के लिए या तो दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है या फिर निजी अस्पतालों और जांच केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है।

बताया जा रहा है कि पुरानी बिल्डिंग के टूटने के बाद एक्सरे मशीन लगाने के लिए उचित स्थान नहीं बचा। वहीं, नई बिल्डिंग में भी मशीन स्थापित करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। इसके चलते पिछले करीब तीन वर्षों से मरीजों को इस जरूरी जांच सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है।
विज्ञापन


अस्पताल में प्रतिदिन एक्सरे की जरूरत वाले मरीज पहुंचते हैं। इनमें चोटिल मरीजों के अलावा हड्डियों से संबंधित बीमारी, दुर्घटना और अन्य मामलों के मरीज शामिल हैं। एक्सरे की सुविधा नहीं मिलने पर चिकित्सकों को मरीजों को अन्य अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को निजी केंद्रों पर जांच कराने में अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मरीज ताहिर ने बताया कि अस्पताल में सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण बाहर जाना पड़ा। वहीं, मरीज जमील के परिजन ने कहा कि सरकारी अस्पताल में आने का उद्देश्य कम खर्च में इलाज पाना होता है, लेकिन एक्सरे के लिए निजी केंद्र में जाने से आर्थिक बोझ बढ़ जाता है।

कोट
पुरानी बिल्डिंग तोड़ दी गई है। नई बिल्डिंग में मशीन को लगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। इसलिए एक्सरे की सुविधा फिलहाल बंद है। एक्सरे के लिए मरीजों को मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। कोशिश होगी जल्द कोई अन्य रास्ता निकाला जाए। - डॉ. कपिल देव, एसएमओ नूंह।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed