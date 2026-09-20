Palwal News: रंगदारी के लिए विदेशी नंबर से कॉल, फरीदपुरिया गैंग का शूटर गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:03 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:03 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। जिले के व्यापारियों और कारोबारियों को गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया के नाम पर धमकी देकर रंगदारी मांगने का मामला फिर सामने आया है। किठवाड़ी निवासी प्रॉपर्टी डीलर अनिल कुमार को नौ सितंबर की रात करीब सवा नौ बजे मोबाइल पर विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को नीरज फरीदपुरिया बताते हुए धमकी दी और जल्द ही रंगदारी की रकम व उसे पहुंचाने की जगह बताने की बात कही। पीड़ित ने कॉल की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी थी। चांदहट थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई।
मामले में क्राइम ब्रांच ने बृहस्पतिवार को गैंग से जुड़े जितेंद्र उर्फ जीतू पहलवान, निवासी सिलानी (गुरुग्राम) को गिरफ्तार किया है। एक दिन के पुलिस रिमांड के बाद शुक्रवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
जांच में सामने आया कि जिस नंबर से धमकी भरी कॉल की गई, उसकी जितेंद्र से कनेक्टिविटी थी। जांच में नौ सितंबर को उसका मोबाइल पुर्तगाल के सर्वर से कनेक्ट होने और अगले दिन फरीदपुरिया से बातचीत की जानकारी भी सामने आई। पुलिस के मुताबिक, जितेंद्र का आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके खिलाफ सदर सोहना थाने में तीन मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2019 में भोंडसी जेल में रहने के दौरान उसके फरीदपुरिया के संपर्क में आने की बात भी सामने आई है।
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पलवल। जिले के व्यापारियों और कारोबारियों को गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया के नाम पर धमकी देकर रंगदारी मांगने का मामला फिर सामने आया है। किठवाड़ी निवासी प्रॉपर्टी डीलर अनिल कुमार को नौ सितंबर की रात करीब सवा नौ बजे मोबाइल पर विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को नीरज फरीदपुरिया बताते हुए धमकी दी और जल्द ही रंगदारी की रकम व उसे पहुंचाने की जगह बताने की बात कही। पीड़ित ने कॉल की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी थी। चांदहट थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई।
मामले में क्राइम ब्रांच ने बृहस्पतिवार को गैंग से जुड़े जितेंद्र उर्फ जीतू पहलवान, निवासी सिलानी (गुरुग्राम) को गिरफ्तार किया है। एक दिन के पुलिस रिमांड के बाद शुक्रवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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जांच में सामने आया कि जिस नंबर से धमकी भरी कॉल की गई, उसकी जितेंद्र से कनेक्टिविटी थी। जांच में नौ सितंबर को उसका मोबाइल पुर्तगाल के सर्वर से कनेक्ट होने और अगले दिन फरीदपुरिया से बातचीत की जानकारी भी सामने आई। पुलिस के मुताबिक, जितेंद्र का आपराधिक रिकॉर्ड है और उसके खिलाफ सदर सोहना थाने में तीन मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2019 में भोंडसी जेल में रहने के दौरान उसके फरीदपुरिया के संपर्क में आने की बात भी सामने आई है।
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