Palwal News: 48 घंटे में देनी थी रिपोर्ट, अब तक नहीं मिली
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:05 AM IST
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प्रकाश कॉलोनी, गांधी नगर में खुले मैनहोल में गिरने से हुई थी बच्ची की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। शहर की प्रकाश कॉलोनी, गांधी नगर में खुले मैनहोल में गिरने से चार वर्षीय बच्ची की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची है। हादसे के बाद उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने एडीसी को मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने और संबंधित विभाग या कर्मचारियों के खिलाफ 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। मामले को छह दिन बीतने के बाद भी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय तक नहीं पहुंची है।
14 सितंबर की देर शाम दिपांशी खुले मैनहोल में गिर गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, मैनहोल कई दिनों से बिना ढक्कन के था। हादसे के बाद लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।
जिला उपायुक्त ने बताया कि एडीसी उत्सव आनंद से 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। शहर की प्रकाश कॉलोनी, गांधी नगर में खुले मैनहोल में गिरने से चार वर्षीय बच्ची की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची है। हादसे के बाद उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने एडीसी को मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने और संबंधित विभाग या कर्मचारियों के खिलाफ 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। मामले को छह दिन बीतने के बाद भी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय तक नहीं पहुंची है।
14 सितंबर की देर शाम दिपांशी खुले मैनहोल में गिर गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, मैनहोल कई दिनों से बिना ढक्कन के था। हादसे के बाद लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।
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जिला उपायुक्त ने बताया कि एडीसी उत्सव आनंद से 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।