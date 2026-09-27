मीट उधार देने से मना करने पर मारी गोली: दुकानदार के दोनों पैरों को बनाया निशाना, हथियार लहराते हुए भागे हमलावर

किठवाड़ी चौकी प्रभारी एसआई मुकेश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में प्रवीण शर्मा और गुल्ली के नाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ने मीट उधार मांगा था। मना करने पर कहासुनी हुई थी और उन्होंने देख लेने की धमकी दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल के बयान और शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।