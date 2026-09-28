{"_id":"6ab980a7b757fcae1a0ea363","slug":"38500-swindled-by-swapping-atm-card-palwal-news-c-24-1-pal1008-128558-2026-09-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Palwal News: एटीएम कार्ड बदलकर 38,500 रुपये की ठगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Palwal News: एटीएम कार्ड बदलकर 38,500 रुपये की ठगी

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Mon, 28 Sep 2026 02:16 AM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 02:16 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

