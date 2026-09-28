Palwal News: एटीएम कार्ड बदलकर 38,500 रुपये की ठगी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:16 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:16 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। अलावलपुर चौक स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में कार्ड बदलकर 38,500 रुपये की ठगी करने के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोसीकलां थाना क्षेत्र के गांव फालेन निवासी सोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से ठगी की रकम में से 5200 रुपये बरामद किए हैं।
सीआईए स्टाफ प्रभारी निरीक्षक जगमिंदर सिंह ने बताया कि पांच अगस्त को कैलाश नगर निवासी प्रिंस ने थाना कैंप में शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार वह एटीएम से रुपये निकाल रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने तकनीकी खराबी का झांसा देकर उसका एटीएम कार्ड बदल लिया। बाद में उसके खाते से 38,500 रुपये निकाल लिए गए। शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। सीआईए के हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर सोनू को गिरफ्तार किया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
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पलवल। अलावलपुर चौक स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में कार्ड बदलकर 38,500 रुपये की ठगी करने के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोसीकलां थाना क्षेत्र के गांव फालेन निवासी सोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से ठगी की रकम में से 5200 रुपये बरामद किए हैं।
सीआईए स्टाफ प्रभारी निरीक्षक जगमिंदर सिंह ने बताया कि पांच अगस्त को कैलाश नगर निवासी प्रिंस ने थाना कैंप में शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार वह एटीएम से रुपये निकाल रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने तकनीकी खराबी का झांसा देकर उसका एटीएम कार्ड बदल लिया। बाद में उसके खाते से 38,500 रुपये निकाल लिए गए। शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। सीआईए के हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर सोनू को गिरफ्तार किया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
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