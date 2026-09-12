Palwal News: सीआर सिस्टम की खराबी दूर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:57 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:57 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। जिला नागरिक अस्पताल में एक्स-रे मशीन का सीआर (कंप्यूटेड रेडियोग्राफी) सिस्टम खराब होने से दो दिनों तक एक्स-रे जांच प्रभावित रही। इससे अस्पताल में जांच कराने पहुंचे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, शनिवार को सीआर ठीक कर दिया गया और मरीजों के एक्स-रे किए गए।
अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज चिकित्सकों की सलाह पर एक्स-रे कराने पहुंचते हैं। सीआर सिस्टम में खराबी के कारण पिछले दो दिनों से जांच नहीं हो पा रही थी। ऐसे में मरीजों को जांच के लिए इंतजार करना पड़ा। तत्काल एक्स-रे की जरूरत वाले मरीजों को निजी जांच केंद्रों का रुख करने की परेशानी भी उठानी पड़ी। सिविल सर्जन डॉ. सत्येंद्र वशिष्ठ ने बताया कि एक्स-रे मशीन के सीआर सिस्टम में खराबी आई थी। अब सीआर का काम शुरू हो गया है और मरीजों के एक्स-रे किए जा रहे हैं।
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पलवल। जिला नागरिक अस्पताल में एक्स-रे मशीन का सीआर (कंप्यूटेड रेडियोग्राफी) सिस्टम खराब होने से दो दिनों तक एक्स-रे जांच प्रभावित रही। इससे अस्पताल में जांच कराने पहुंचे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, शनिवार को सीआर ठीक कर दिया गया और मरीजों के एक्स-रे किए गए।
अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज चिकित्सकों की सलाह पर एक्स-रे कराने पहुंचते हैं। सीआर सिस्टम में खराबी के कारण पिछले दो दिनों से जांच नहीं हो पा रही थी। ऐसे में मरीजों को जांच के लिए इंतजार करना पड़ा। तत्काल एक्स-रे की जरूरत वाले मरीजों को निजी जांच केंद्रों का रुख करने की परेशानी भी उठानी पड़ी। सिविल सर्जन डॉ. सत्येंद्र वशिष्ठ ने बताया कि एक्स-रे मशीन के सीआर सिस्टम में खराबी आई थी। अब सीआर का काम शुरू हो गया है और मरीजों के एक्स-रे किए जा रहे हैं।
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