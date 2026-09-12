Palwal News: रिटायर्ड कर्मचारी संघ 29 को देगा धरना

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नूंह। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला नूंह इकाई की बैठक शनिवार को अंबेडकर भवन में जिला प्रधान फरियाद मोहम्मद की अध्यक्षता में हुई। इसका संचालन जिला महासचिव अब्दुल गफ्फार ने किया। बैठक में विशेष रूप से राज्य संगठन सचिव कमल सिंह सहरावत ने भाग लिया। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों को लेकर आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई और 29 सितंबर से 24 घंटे के धरने का निर्णय लिया गया। जिला प्रधान फरियाद मोहम्मद ने बताया कि रिटायर्ड कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर 29 सितंबर को सुबह 10 बजे से 30 सितंबर को सुबह 10 बजे तक मिनी सचिवालय के बाहर धरना देगा। धरने में जिले के विभिन्न खंडों से सेवानिवृत्त कर्मचारी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि नूंह खंड से 30, तावड़ू से 10, पुन्हाना से 10, नगीना से 10 तथा फिरोजपुर झिरका खंड से 10 रिटायर्ड कर्मचारी धरने में शामिल होंगे। बैठक में तावड़ू खंड प्रधान मूलचंद तोमर, नूंह प्रधान भजन लाल बघेल, फिरोजपुर झिरका से यूनिट प्रधान मोहम्मद ईदरीश, हारून खान, पूर्व जिला प्रधान हरकेश सरपंच, नूंह से घनश्याम, गुरदयाल, विनोद कुमार, बंशी, वहीद, राम कुमार तंवर, हुक्मचंद सहित बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे।

संवाद न्यूज एजेंसी