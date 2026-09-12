Palwal News: होटल में तोड़फोड़ और मारपीट, प्राथमिकी

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पलवल। गदपुरी थाना क्षेत्र के धतीर गांव में एक होटल में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप है। दो कार और पांच बाइक से आए 15 से 20 युवकों ने फ्रिज और काउंटर तोड़ दिए। बीच-बचाव करने आए होटल संचालक के फूफा गंगाराम को पीटा गया। पुलिस ने नौ नामजद समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। धतीर निवासी कृष्ण ने पुलिस को दी बताया कि शुक्रवार की शाम आरोपी लाठी-डंडे, फरसा और कुल्हाड़ी लेकर होटल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने होटल में खड़ी दो बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। शिकायत में सिद्धार्थ उर्फ सिद्धी, मल्ली, कपिल, कृष्ण, मनीष उर्फ लुच्छा, रिकू उर्फ मच्छर, अरविंद उर्फ मम्मा, मन्नू और सुरेंद्र को नामजद किया गया है। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है