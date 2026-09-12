Palwal News: जगप्रवेश बने होडल बार एसोसिएशन के प्रधान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:39 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
होडल। शुक्रवार को हुए होडल बार एसोसिएशन के चुनाव में अधिवक्ता जगप्रवेश सौरोत प्रधान चुने गए। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी धर्मेंद्र चौहान को 58 मतों से हराया। जगप्रवेश को 190 और धर्मेंद्र चौहान को 132 मत मिले। तलविंदर पाल शर्मा को सचिव और जोगेंद्र सौरोत को कोषाध्यक्ष चुना गया। चुनाव के बाद अधिवक्ताओं ने जगप्रवेश का उनके निवास पर फूलमालाओं से स्वागत किया और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं। नवनिर्वाचित प्रधान ने कहा कि कोर्ट परिसर में चैंबरों की कमी, सफाई और बंदरों की समस्या का समाधान उनकी प्राथमिकता रहेगी। नए अधिवक्ताओं के लिए चैंबर उपलब्ध कराने तथा बार की लाइब्रेरी को फरीदाबाद और चंडीगढ़ की तर्ज पर आधुनिक बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान कराया जाएगा।
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होडल। शुक्रवार को हुए होडल बार एसोसिएशन के चुनाव में अधिवक्ता जगप्रवेश सौरोत प्रधान चुने गए। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी धर्मेंद्र चौहान को 58 मतों से हराया। जगप्रवेश को 190 और धर्मेंद्र चौहान को 132 मत मिले। तलविंदर पाल शर्मा को सचिव और जोगेंद्र सौरोत को कोषाध्यक्ष चुना गया। चुनाव के बाद अधिवक्ताओं ने जगप्रवेश का उनके निवास पर फूलमालाओं से स्वागत किया और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं। नवनिर्वाचित प्रधान ने कहा कि कोर्ट परिसर में चैंबरों की कमी, सफाई और बंदरों की समस्या का समाधान उनकी प्राथमिकता रहेगी। नए अधिवक्ताओं के लिए चैंबर उपलब्ध कराने तथा बार की लाइब्रेरी को फरीदाबाद और चंडीगढ़ की तर्ज पर आधुनिक बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान कराया जाएगा।